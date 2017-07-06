Galip Tekin evinde ölü bulundu

Ünlü karikatürist Galip Tekin Arnavutköy'deki evinde ölü bulundu. Tekin'in cesedinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı. Edinilen bilgiye göre bugün Tekin'in Arnavutköy'de stüdyo dairesinin bulunduğu apartman komşularından biri, Tekin'in dairesinin bulunduğu katta gürültü duyunca Tekin'in ablasına haber verdi. Daireye gelen abla Medret Tekin dairenin girişinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılatı. Boyacıköy çıkmazındaki olay yerine polis de geldi. İlk incelemede Tekin'in vücudunda şüpheli bir bulguya rastlanmadı.

Galip TEKİN KİMDİR?

20 Nisan 1958 yılında Konya'da doğdu. Gırgır dergisinde yetişmiş önemli çizerlerden biri olan Galip Tekin, Oğuz Aral döneminin Gırgır'ında, komik, fantastik ve absürt öyküler çizerek başladığı çizgi romanları, giderek daha çok bilim kurguya yaklaşmış ve mizahi olmaktan uzaklaşmıştır. Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isim olan Galip Tekin, Gırgır'da Oğuz Aral döneminin bitmesinden sonra hemen hemen bütün mizah dergilerinde çalıştı. Çizerliğinin yanı sıra Taksim' in bir dönem ki en popüler barı olan Kemancı'nın ortağı ve işletmecisi olan Galip Tekin, aynı zamanda üniversitelerde çizgi roman dersleri vermekteydi.. Sevilen bazı öyküleri Alavarza, Delik, Son Neoplan, Tursuntur olarak sayılabilir. Haftalık dergilerde devamı haftaya şeklinde uzun soluklu yayınlanan bu öyküler 2011 senesinde albümleştirilerek yayınlanmaya başlandı.Uykusuz dergisinde çalışmıştr. Galip Tekin'in hikayelerinden yola çıkılarak 2012 yılında Acayip Hikayeler adlı bir dizi yayınlanmış, 2012-2013 sezonunda yayından kaldırılmıştır.