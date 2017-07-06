Türkiye'nin en iyi haber sitesi

- - 06 Temmuz 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.7.2017 22:14 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 22:33
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 06 Temmuz 2017

'da rekor ikramiye! 37 milyon lira yalnızca bir kişiye çıktı! İdaresinin düzenlediği Süper Loto oyununun 507'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 2, 5, 24, 39, 45 ve 49 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen bir kişi, 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

'da rekor ikramiye! Tam 37 milyon yalnızca bir kişiye çıktı! İdaresince düzenlenen Süper Loto oyununun 507'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 2, 5, 24, 39, 45 ve 49 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen bir kişi, 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. Ankara Keçiören'e çıktı. İşte hakkında tüm detaylar!

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 195 kişi 11 bin 667 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 12 bin 729 kişi 192 lira 35'er kuruş, 3 bilen 269 bin 211 kişi 15 lira 65'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Ankara'nın Keçiören ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Çekilişte, 46 milyon 701 bin 694 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 6 milyon 452 bin 448 lira 71 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 3 milyon 610 bin 804 lira 13 kuruş aktarılacak.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 06 Temmuz 2017
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz