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tan ye ‘’ uyarısı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.7.2017 19:45 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 19:47
Pilottan kuleye ‘balon’ uyarısı!

Atatürk Havalimanı'na inmek üzere alçalan bir uçağın u inişe hazırlandığı sırada 300 metre yükseklikte uçan bir la karşılaşınca, uçuş güvenliği açısından tehlike oluşturmaması için durumu Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi.

Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş için alçalan tarifeli bir uçağın u ilginç bir anons yaptı. Saat 17.21'de havalimanına iniş için alçalan pilot, yerden yaklaşık 300 metre yükseklikte uçan bir gördü. Uçağın pilotu uçuş güvenliği açısından diğer uçaklar için de tehlike oluşturmaması için durumu Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi.

DİYALOGLAR TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI

görevlileriyle irtibata geçerek balon konusunu ileten pilotun o diyalogları telsiz konuşmalarına yansıdı. Telsiz konuşmalarında Pilot kuleyi uyararak "Son yaklaşmada 3 mil yaklaşık bin feetlerde (300 metre) bir adet balon bilginize" anonsunda bulundu. Kule görevlisi ise "Anlaşıldı. Bilgi için teşekkürler" şeklinde karşılık verdi.

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Pilottan kuleye ‘balon’ uyarısı!
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