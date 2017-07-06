Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi

Olay, Çorlu Devlet Hastanesi'nin psikiyatri servisinde meydana geldi. Hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gören M.A., iddiaya göre kaldığı odayı ateşe verdi. Odadan dumanların çıktığını gören kat görevlileri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada da M.A. odadan çıkartılıldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.



Olayla ilgili olarak bilgi veren Tekirdağ Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine atanan Op. Dr. Cengiz Becerir, "İtfaiyenin müdahalesiyle yanan oda söndürüldü. Hiçbir sıkıntı yok. Ateşe verildikten sonra hemen söndürülmüştür. Zaten bina akıllı bina. Şuan için psikiyatri servisinde bir sıkıntı yok" dedi. Soruşturma sürüyor.

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