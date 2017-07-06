Uyuşturucu bağımlısı genç felçli teyzesini öldürdü

Olay, saat 00.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'ndeki Akdeniz Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olan Yakup Deniz D., aynı evde yaşadığı akli dengesi bozuk ve felçli teyzesi Teslime Türkmen'i yatağında tekbir getirerek bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen teyze, tüm çabaya karşın yaşamını yitirdi. Yakup Deniz D. kaçarken, annesi Naciye D. oğlunun uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.



Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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