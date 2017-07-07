Doğu’nun Da Vinci’si Roma’yı büyüledi

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Osmanlısanatkârı Matrakçı Nasuh'un şair, hattat ve nakkaş yönlerini anlatan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Roma'da İtalyan sanatseverlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh Sergisi", Roma'daki tarihi Societa Geografica Italiana Vakfı'nın kütüphanesinde açıldı. Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı sergide, Nakkaş Sevim Ersoy'un liderliğinde 12 kadın sanatçının eserleri yer aldı. Sergide, sanatçıların Matrakçı Nasuh'un "Beyan-ı Menazil Sefer-i Irakeyn" ve "Tarih-i Feth-i Şikloş Estergon ve İstol Belgrad" eserlerinde yer alan şehir haritalarından yapılan seçkiyi, birebir çini levhalar üzerine, Matrakçı'nın beyitlerinden yapılan seçkiyi divani hat levhalara, vasıflarının birkaçını da modern bir yorumla tuvale aktardığı 41 eser görücüye çıktı. İtalyan sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği serginin açılışında Societa Geografica Italiana yetkilisi Simone Bozzato, konuşma yaptı. Bozzato, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Roma'da hayata geçen bu sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanvekili Dr. Akif Kireçci de bu serginin, UNESCO'nun 2016-17 yılını "Matrakçı Nasuh Yılı" ilan etmesi sebebiyle UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun üyesi olan İKASD tarafından hazırlandığını belirterek, "40 dereceye yakın havada salonun hepsi doluydu. 20'ye yakın büyükelçi geldi. Sanatseverler katıldı ki bu bize gurur verdi bu" dedi.Sergi küratörü Beste Gürsu, "Çok mutluyuz. Projenin devamı noktasında 8'inci durağımız Roma'ya kadar geldik. Bundan sonra 2 durağımız kaldı: Washington ve Budapeşte. Roma bizim için büyük önem arz ediyor. Bugüne kadarki bütün çalışmalarda ve verdiğimiz bilgilerde, Matrakçı Nasuh "Doğunun Da Vinci'si" olarak adlandırılıyor. Bu, İtalyanların doğunun Da Vinci'sini görmesi açısından önemli. Ayrıca, eşzamanlı olarak ilk defa burada 'Matraki Bir Osmanlı Yıldızı' belgeselinin galasını yaptık. Çok güzel bir katılımımız var. Projeye destek veren herkese teşekkürler. Büyük bir ekip işi. Herkes özveriyle çalıştı" dedi.