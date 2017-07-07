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Eve gelen şofben ustası, evdeki kadını taciz etti!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.7.2017 17:07 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 17:08
Eve gelen şofben ustası, evdeki kadını taciz etti!

Edirne’nin Keşan ilçesinde polise başvuran S.A., evine şofben tamiri için gelen T.K.’nın arkasından sarılıp kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, S.A., arızalı şofbenin tamiri için T.K.'yı eve çağırdı. Eve giden T.K., montaj sırasında S.A.'dan şofbeni tutmasını istedi. İddiaya göre bu sırada T.K., S.A.'nın arkasından sarılarak göğüslerini ve cinsel organını elledi. Paniğe kapılan S.A., T.K.'nın elinden kurtularak, çevredekilerden yardım istedi. T.K. ise kaçtı.
S.A.'nın polise şikayeti üzerine T.K. gözaltına alındı. T.K. emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyerek S.A.'nın kendisine ev içinde saldırarak vurduğunu öne sürdü. T.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Eve gelen şofben ustası, evdeki kadını taciz etti!
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