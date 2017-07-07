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Sakarya'daki katliamda yeni gelişme: Otopsi işlemi tamamlandı

Giriş Tarihi: 7.7.2017 16:58 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 17:20
Sakarya'daki katliamda yeni gelişme: Otopsi işlemi tamamlandı

Sakarya'da tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte öldürülen Suriyeli Mefta Emani Arrahman'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Otopsiden kan dondurucu detaylar çıktı. Otopsi raporuna göre Arrahman'ın kafası taş ile ezilmiş durumdaydı. Ayrıca boğazında sıkmadan kaynaklanan bere ve çürüklerin olduğu ve iç organlarında da tahribatın olduğu belirlendi. 9 aylık hamile olan kadının karnında da sopa izleri tespit edildi. Kadının karnındaki çocuğun bu darbeler sırasında öldüğü değerlendiriliyor. Arrahman'ın 10 aylık bebeğinin ise ağzı ve burnu kapatılmak suretiyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Arrahman'ın ve bebeğinin cenazelerini babası teslim aldı. Cenazenin Sakarya'da kılınacak namazdan sonra İdlib'e götürüleceği ve orada defnedileceği öğrendildi.

Milliyet

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Sakarya'daki katliamda yeni gelişme: Otopsi işlemi tamamlandı
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