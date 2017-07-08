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İşte gençleri zombiye çeviren baronları

Giriş Tarihi: 8.7.2017 09:32 Güncelleme Tarihi: 8.7.2017 09:40
İşte gençleri zombiye çeviren bonzai baronları

İstanbul'da uyuşturucu ile yakalanan zanlılardan biri e 80 bin TL nakit, lüks otomobil ve kendilerini eve bırakma karşılığında 70 bin TL vermeyi önerdi. Polislerin rüşvet numarasını yiyen baronları yakayı böyle ele verdi.

İstanbul Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sinek ilacı, tarım ilacı ve aseton karışımıyla ürettikleri ile gençleri zombiye çeviren uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon başlattı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre şüphe üzerine lüks bir otomobil, Kemal Sunal Caddesi'nde durduruldu.

POLİS HEMEN DURUMU SAVCILIĞA BİLDİRDİ

Aramada, 2 kilodan fazla bonzai ele geçirildi. Araçtaki İbrahim K., Ahmet B. ve Türkmen uyruklu Zhazira S. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ahmet B., 'suçun hafifletilmesi veya örtbas edilmesi' karşılığında e 80 bin TL nakit, lüks otomobil ve kendilerini eve bırakma karşılığında 70 bin TL vermeyi önerdi. Şüphelileri bekleten polis, durumu hemen savcılığa bildirdi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık kontrollü bir şekilde rüşvet operasyonu düzenlenmesi talimatını verdi. Polis, Ahmet B.'nin rüşvet teklifini kabul etmiş gibi yaptı. Ahmet B. de kendilerini bırakacağını düşünerek polisi, Kayaşehir'deki lüks evine götürdü. Evde uyuşturucu satıcılarına, 'rüşvet verirken' suçüstü yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İMALATHANE BULUNDU

Ahmet B.'nin yakalandığı otomobilde yapılan aramalarda, Kayaşehir'de lüks bir siteye ait anahtarlık ve bir daireye ait anahtar bulundu. Sitede çok sayıda dairede deneme yapan ekipler, sonunda anahtarın açtığı kapıyı buldu. Dairede Ahmet B.ve İbrahim K.'nın sinek ilacı, tarım ilacı ve aseton karışımıyla gençleri zombiye çeviren bonzai imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Evde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve çok sayıda fişek, 2 pompalı tüfek, kilolarca çeşitli uyuşturucu madde ve imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sorgusu süren Ahmet B. ve İbrahim K.'nın, ürettikleri bonzaileri daha sonra torbacılara dağıttıkları, polisin dikkatini çekmemek için de spor kıyafetlerle kız arkadaşlarıyla geziyormuş gibi davrandıkları öğrenildi.

NARKOTİM DESTAN YAZDI İŞTE BONZAİ AVCISI FİGO BEN KURTULDUM SİZ DE KURTULABİLİRSİNİZ

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İşte gençleri zombiye çeviren bonzai baronları
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