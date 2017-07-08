KADEM'den Sakarya'da 9 aylık hamile Suriyeli kadının katledilmesi ile ilgili açıklama

KADEM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Sakarya, Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan Suriye'li bir kadına tecavüz ederek onu ve yanındaki 10 aylık bebeği olmak üzere 3 canın hunharca katledilmesi haberi tüm vicdanlara ateş düşürdü. Zalim bir rejimin vahşetinden kaçan ve ülkemizde misafir olarak ağırladığımız Suriyeli ailenin başına gelen bu kan dondurucu hadisenin acısını bizler de yüreğimizde hissediyor, kendilerine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz.

Suriyeli sığınmacılarla yaşanan çok küçük tartışmaların bile büyük olaylara dönüştüğü ya da dönüştürülmeye çalışıldığı şu günlerde gerek basın yayın organlarında gerekse sosyal medyada, tahrik edici, yalan ve yanlış bilgiler içeren birçok haber yer almaktadır. Sığınmacıların bir hedef tahtası haline dönüştürülmesi, ülke içerisindeki huzur ortamının bozulmaya çalışılması bizlere, Türk toplumu ile Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını gösteriyor.

Fütursuz söylemlerle bir topluluğa karşı kin tohumları ekenler, provakatif, bozguncu açıklamalarıyla toplumun huzur ve sükûnunu bozanlar, yalan beyanlarla infiali körükleyenler sadece ahlakî bir mesuliyeti çiğnemekle kalmıyor ayrıca TCK'nın 216. maddesince suç işlemiş oluyorlar.

Vicdan izan ve insaf sahibi herkese sesleniyoruz: binlerce yıldır mazlumlara din, dil, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin umut götürmüş, güvenli bir liman olmuş topraklarımızda hepimizin emniyetini ve huzurunu sağlamak ortak sorumluluğumuzdur.

Kadına karşı cinsel saldırı ve şiddete hedef olarak iki bebeğiyle katledilen sığınmacı kadın vakasında sanıkların en ağır cezayı almasını talep ediyor, takipçisi olacağımızı bildiriyor ve bu yürek yakan vahşeti kınıyoruz"