Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kimse onu sakinleştiremedi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.7.2017 07:06 Güncelleme Tarihi: 8.7.2017 07:08
Kimse onu sakinleştiremedi
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse onu sakinleştiremedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz