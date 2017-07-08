Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 08 Temmuz 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 78'nci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 15, 25, 31, 40 ve 49 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen 2 kişi, 2 milyon 747 bin 444 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 2 milyon 747 bin 444 lira 95'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 231 kişi 3 bin 715 lira 25'er kuruş, 4 bilen 13 bin 997 kişi 45 lira 95'er kuruş, 3 bilen 171 bin 893 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazananların kuponlarını, İstanbul'un Beylikdüzü ve Gaziantep'in Şehitkamil ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Çekilişte 8 milyon 818 bin 340 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 131 bin 488 lira 23 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 191 bin 203 lira 98 kuruş aktarılacak.