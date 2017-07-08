Vahşetin suç ortağı kim?

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Türkiye, Sakarya'da işlenen vahşi cinayetin şokunu yaşıyor... Bir tavuk fabrikasında çalışan 34 yaşındaki Birol K. ile 22 yaşındaki Cemal B.. iddiaya göre kendileriyle aynı işyerinde çalışan Suriye uyruklu Halid Al-Rahmun (21) ile tartıştı. Tartışmanın ardından önceki akşam Birol K. ile Cemal B., Suriyeli işçinin Hatipler Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı levye ile kırıp, içeri giren zanlılar, Rahman'ın 9 aylık hamile olan 20 yaşındaki eşi Emani Al-Rahmun ile 11 aylık bebeğini kaçırdı. Hamile kadın ve çocuğunu ilçedeki ormanlık alana götüren iki zanlı, burada kadına tecavüz edip, başını taşla ezerek öldürdü. İki cani daha sonra 11 aylık bebeği de boğarak öldürdü.İnsanlık dışı olayı protesto eden sivil toplum kuruluşları İHH, MEBDER, Eğitim Bir Sen, Cihannüma ortak açıklama yaptı. İHH Sakarya Başkanı Sabahattin Aydın, "Olayın arka planına bakıldığında, sosyal medyada özellikle sanat ve siyaset camiasından bazı kişilerin halkı galeyana getirmek için 'Suriyeliler gitsin' kampanyası başlatma gayretlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Cenazeye Boşnak, Tatar, Türk, Kürt, Suriyelisi ile birlikte katılıp, zulmü terörü lanetleyip, birlikte yaşayabileceğimize vurgu yapmamız gerekiyor" dedi. Cihannüma Sakarya Temsilcisi Fatih Yardımcıoğlu da bazı çevrelerin ırkçı söylemleriyle Suriyeliler'e karşı olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.Büyük acı yaşayan Suriyeli baba rahatsızlanınca, Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. STK temsilcileri baba Halid Al-Rahmun'u hastanede ziyaret etti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, olayın faillerinin hak ettiği cezayı bulacağını belirtti. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de insanlık dışı olaya tepki gösterdi: "Sığınmacıların hedef tahtası haline dönüştürülmesi, ülke içerisindeki huzur ortamının bozulmaya çalışılması bizlere, Türk toplumu ile Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Sanıkların en ağır cezayı almasını talep ediyor, takipçisi olacağımızı bildiriyor ve bu vahşeti kınıyoruz."Vahşete tepki gösteren Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "Bu vahşeti gerçekleştirenler insan olamaz. Terörün ve barbarlığın ırkı, milliyeti yok. Provokasyonlarla Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösterenlerin Suriye'deki zalim rejimden farkı yoktur."Emani Al-Rahmun doğum için dün (cuma) günü hastaneye gidecekti. İşyerinden evine dönen baba, eşi ve bebeğini evde bulamayınca polisi aradı. Yapılan çalışma sonrası kadın ve bebeğinin cesetleri bulundu. Gözaltına alınan iki zanlı suçlarını itiraf ederek, "Yakalanmasaydık Halid Al-Rahmun'u da öldürmeyi planlıyorduk" dedi. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mefta Emani Arrahman ile 11 aylık bebeği, bugün Adapazarı'nda bulunan Orhan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İdlib'e gönderilecek.