Caniler her şeyi itiraf etti! Kocasını da öldürecektik

Suriyeli mülteci Emani Rahmun'un katil zanlılarının ifadeleri dehşetin yeni detaylarını ortaya çıkardı. İfadelere göre katil zanlıları Cemal Bay ve Birol Karacal, katlettikleri kadının kocası Halid el Rahmun'u da öldürmeyi planlamışlar ancak hava aydınlandığı için yapamamışlar. Zanlıların Rahmun ailesiyle komşu oldukları, aynı binanın 4. katında oturdukları da belirlendi.

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'Toprak sertti gömemedik'

İfadelere göre katil zanlıları işyerinde Halit Rahmun ile tartıştıktan sonra işyerinden ayrılarak Rahmun'un evine geldiler. Kapıyı levye ile açtılar. 10 aylık bebeği evde boğarak öldürdükten sonra Rahmun'un karısı Emani'yi darp edip bayılttılar ve Cemal Bay'ın aracına koyarak ormanlık alana götürdüler. Burada tecavüz etmeye çalıştıklar. Ancak yola yakın olması sebebiyle yapamadılar ve daha uzağa götürdüler. Burada 9 aylık hamile kadına tecavüz ettiler. Daha sonra da sopa ve taş ile vurarak öldürdüler. Toprak sert olduğu için kazıp gömemediler.

'Kocasını da öldürecektik'

Milliyet'in haberine göre; Emani'yi ve bebeğini battaniyeye sardılar. Üzerine ot ve toprak atarak uzaklaştılar. Kadının kocası Halit Rahmun'un kendilerini şikayet edeceğini düşünerek onu da öldürmeyi planladılar. Ancak havanın aydınlanması sebebiyle planlarını ertelediler. Ancak bu planı gerçekleştiremeden yakalandılar.