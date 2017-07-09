Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.



Hava sıcaklığı ise iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





-BÖLGELERDE HAVA DURUMU-





MARMARA BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.





EGE BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.





AKDENİZ BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.





İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.





BATI KARADENİZ BÖLGESİ:Az bulutlu ve açık geçecek.





ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı az bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer çok bulutlu geçecek.





DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek.





GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.





-BAZI İLLERDE HAVA DURUMU-





İSTANBUL: Az bulutlu ve açık. (30)





ANKARA: Az bulutlu ve açık. (30)





İZMİR: Az bulutlu ve açık. (36)





Antalya: Az bulutlu ve açık. (36)





ADANA: Az bulutlu ve açık. (36)





SAMSUN: Az bulutlu. (26)





ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu. (28)





DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık. (39)