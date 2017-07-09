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Otomobilinde cesetle hastaneye başvurdu

Giriş Tarihi: 9.7.2017 08:06 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 08:08
Otomobilinde cesetle hastaneye başvurdu

Çorum'da otomobille yaralı halde hastaneye başvuran sürücü tedavi altına alındı, araçta boynu kırılmış ve vücudunda darp izleri bulunan kadın cesedi bulundu

Çorum'da otomobille yaralı halde hastaneye başvuran sürücü tedavi altına alındı, araçta kadın cesedi bulundu.

Kullandığı otomobille Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel hastaneye giden Özgür K. (21), yaralı olduğunu söyleyerek görevlilerden yardım istedi.

Hastane personeli tarafından araçtan çıkarılan Özgür K, tedavi altına alındı.

Bu sırada, görevliler, araçta hareketsiz duran kadını fark etti. Sağlık kontrolünde kadının hayatını kaybettiği, vücudunda darp izleri bulunduğu ve boynunun kırık olduğu belirlendi.

KURŞUN DELİKLERİNE RASTLANDI

Hastane personelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde yaptıkları incelemede kurşun deliklerine rastladı.

Ekipler, araçta bulunan cesedin Canan G'ye (24) ait olduğunu tespit etti.

Karnında kurşun yarası olan Özgür K, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Otomobilinde cesetle hastaneye başvurdu
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