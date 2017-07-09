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'da bahçesinde !

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.7.2017 22:17 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 22:26
Sakarya'da fabrika bahçesinde yangın!

'nın Hendek ilçesinde bir nın bahçesinde çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Servetiye Caddesi'ndeki kauçuk sının bahçesinde bulunan lastikler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla a müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait tankerler de destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sakarya'da fabrika bahçesinde yangın!
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