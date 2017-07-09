Suriyeliler’e sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Sondönemde yardıma muhtaç çocuklara yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Gamze Özçelik Suriyelilere destek çıktı. Geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden 'Suriyeliler evlerine dönsün' şeklinde bir linç kampanyası başlatılmıştı. Özçelik önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Dönsünler demek ne kolay değil mi? Sen düşmeden nereden bileceksin. Bastığın toprağı aldığın havayı o refahı senin sanmaktasın hala. Emanetine hıyanettesin. İnsan kalmak için Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkalım." diye yazdı. Özçelik ayrıca, önceki gün Sakarya'da tecavüz edilip öldürülen Suriyeli hamile kadının cenazesine davet etti.