Avcılar'da bulunan tilki tedavi altında

Firüzköy Mahalllesi'ndeki göl boyunda bulunan 3 veya 4 yaşında olduğu belirlenen erkek tilkiyi bitkin halde görenler Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bilgi verdi. sevk edilen ekip, bölgede ender görülen, ayakta duramayan, sağlıklı yürüyemeyen, gözünde enfeksiyon bulunan tilkiyi, Gümüşpala Mahallesi'ndeki Veteriner Müdürlüğü'ne götürdü. Tilkinin yabani hayvan olduğu ve burada fazla yapacak bir şey olmadığı göz önüne alan görevliler, bunun İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirdiler. Burada tedavisine başlanan tilki, Vahşi Yaşamı Araştırma Ve Koruma Kulübü'ndeki öğrenciler tarafından bakıma alındı. Tedavinin ardından tilkinin doğal ortama bırakılacağı kaydedildi.

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