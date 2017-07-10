Emine Erdoğan, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Emine Erdoğan, diplomalarını alan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin köklü bir geleneğin mirasçısı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, üniversite kurucularını ve akademik kadrosunu tebrik etti; 'Vakıf kültürünü yaşatan öncü bir üniversite kurdunuz. Sağlık alanında güçlü bir markayı bugüne kazandırdınız. Modern bilimi medeniyet değerlerimizle harmanladınız. Şifa yuvasını ilimle zenginleştirdiniz.' dedi.

İlklerin üniversitesi olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan YÖK onaylı ilk Fitoterapi Merkezi'nin açılışını da yaptığını hatırlatan Emine Erdoğan, kadim tıbbi geleneklerle modern bilimin sentezinden oluşan bakış açısının önemine vurgu yaptı. İnsan sağlığının, ilaç endüstrisinin acımasız çarklarına mahkum edilmemesini, endüstriyi değil, insanı merkeze alan yaklaşımların yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Bezmialem Valide Sultan'ın merhametle mayaladığı bu kurumun şifa yurdu olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, mezun olan gençlere seslendi ve 'merhamet, şefkat ve sevgi sizin mesleğinizin mayasıdır' dedi.

Mezuniyet Töreni'ninde ayrıca Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da bir konuşma yaptı. Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Fakülte, yüksekokul ve enstitü birincilerinin diplomalarının Emine Erdoğan tarafından verildiği mezuniyet töreni, kep töreni ve aile fotoğrafı ile son buldu.