O cani, 8 yıldır engelli kıza istismardan yargılanıyormuş

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Geçen hafta perşembe günü 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun'u tecavüz edip öldüren, 11 aylık bebeğini boğan Birol Karacal ile Cemal Bal tutuklanarak Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Soruşturma sırasında zanlılardan Birol Karacal'ın 4 Haziran 2009 tarihinde F.Y. adlı engelli kızı kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı belirlendi.Hakkında Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Hürriyeti tahdit' ve 'Basit cinsel istismar' suçlamasıyla dava açılan Birol Karacal'a mahkeme cinsel istismardan 8 yıl 4 ay, hürriyeti tahdit suçundan da 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdikten sonra dava Yargıtay'a gönderildi.Yargıtay aşamasında Birol Karacal'ın avukatları karara itiraz edince Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasını istedi. Bu sırada 5 Haziran 2009 tarihinden beri Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde yatan Birol Karacal 30 Haziran 2011 tarihinde tahliye edildi.Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez yapılan yargılamada mahkeme 8 Eylül 2012 tarihinde bu kez Birol Karacal'a 'Hürriyeti tahdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'basit cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.Mahkemenin bu kararını Yargıtay 14'ncü Ceza Dairesi 'Hürriyeti tahdit' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onarken, 'basit cinsel istismar' suçundan verilen cezayı ise sanık lehine bozdu. Bu bozma kararı sonrasında Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez yargılanan Birol Karacal, 2015 yılında karara çıkan davada bu kezde 'basit cinsel istismar' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Bu suçtan da halen dosya Yargıtay'da bulunuyor.