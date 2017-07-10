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Polis Özel Harekât'tan (PÖH) sanata destek. Cemal Hünal'ın başrolünü oynadığı sinema filmi "Kızım ve Ben"in çekimleri için İstanbul Emniyeti'ne başvuru yapıldı. Filmde bir özel harekât polisini canlandıracak olan Hünal, talep onaylanırsa polis helikopterinden iple aşağıya inecek. Hünal, özel harekatçılarla operasyon sahneleri de çekecek. Sekiz gün sürecek çekimler için 32 özel harekât polisi, dört zırhlı araç ve bir polis helikopteri talep edildi. Filmde özel harekât polislerinin yemin töreni sahnesinde Polis Okulu'nun gerçek öğrencileri yer alacak. Gerçek bir yaşam hikâyesinden uyarlanan filmde Cemal Hünal, Polis Akademisi'ni birincilikle bitiren kahraman özel harekât polisi Doruk'u canlandırıyor. 41 yaşındaki oyuncunun birebir yer alacağı çekimler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı. Filmin yapımcılarından Ferudun Özdemir başvuruda, uygun görülecek bir açık arazide PÖH'lerle birlikte polis helikopterinden aşağıya iplerle iniş sahnesi çekileceğini belirtti. Başarılı oyuncu da PÖH'lerle aynı sahneyi paylaşacak ve helikopterden iple aşağıya inecek. Film için operasyon sahneleri de çekilecek. Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı filmin çekimleri için 32 Özel Harekât Polisi, dört zırhlı araç talep edildi. İstanbul Valiliği ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün onaylaması halinde 15-22 Temmuz arasında bir emniyet müdürünün kontrolünde çekimler yapılacak. Filmde çekilecek yemin töreni sahnesinde ise Polis Okulu'nun öğrencileri yer alacak. Sinema filminin bazı sahnelerinde resmi üniformalı polisler de yer alacak.