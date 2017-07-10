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Şarj derdine son

Giriş Tarihi: 10.7.2017
Şarj derdine son

ABD merkezli Washington Üniversitesi, dünyanın ilk geliştirdiğini duyurdu. Akıllı telefon sahiplerinin kâbusu olan şarj sorununu ortadan kaldıracak telefon enerjiyi ışıktan sağlıyor

ABD merkezli Washington Üniversitesi, dünyanın ilk geliştirdiğini duyurdu.

RADYO SİNYALLERİNDEN...
Akıllı telefon sahiplerinin kâbusu olan şarj sorununa çözüm getiren araştırmacılar, geliştirdikleri cep telefonunun gerekli enerjiyi ışıktan ve çevredeki radyo sinyallerinden sağladığını bildirdi. Çağrı gönderme ve almanın yanı sıra internet üzerinden sesli ve görüntülü konuşma hizmeti veren Skype uygulaması üzerinden de arama gerçekleştirebilen cihazın sadece 3.5 mikrowatt enerji harcadığı ifade edildi. Çalışmanın detaylarına Bilgisayar Derneği'nin (ACM) interaktif, mobil, giyilebilir teknolojiler üzerine yayımladığı dergide yer veren bilim insanları, bataryasız telefonun çalışma prensibinin konuşması esnasında mikrofon ve hoparlörde oluşan küçük titreşimlere dayandığı belirtti. Konuşmayı aktarmak için mikrofondaki titreşimleri kullanarak kodlama yapan cihazın, konuşmayı almak için kodlanan radyo sinyallerini telefonun hoparlöründeki ses titreşimlerine çevirdiği kaydedildi. Teknolojinin günümüz standart cep telefonu altyapısına uyarlanabileceği veya Wi-Fi yöneltici ile kullanılabileceğine dikkat çeken araştırma ekibinden Doçent Shyam Gollakota, araştırmanın Amerikan Ulusal Bilim Kurumu ve Google tarafından da desteklendiğini söyledi.
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Şarj derdine son
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