Babasının arkadaşı tecavüz etti

İğrenç olay, geçen haftasonu Haseki Sultan Mahallesi'nde bir oto tamir atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki E.Ç. uzun süredir işsiz olduğu gerekçesiyle babasının arkadaşı olan Ş.K.'ye (55) ait oto tamir atölyesinde çalışmaya başladı. İlk gün mesaisini bitiren genç adam, patronu Ş.K.'den günlük 50 lira olan yevmiyesini aldıktan sonra evine gitmek üzere hazırlandı. Yakın arkadaşının oğlunu yanına işe alan Ş.K., ilk gün kutlaması adı altında E.Ç.'ye birlikte alkol alma teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden genç, patronunun verdiği ekstra parayla bira alarak işyerine geri döndü.

BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ

Oto tamir atölyesinde masa kuran ikili, birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra E.Ç.'nin tuvalete gitmek üzere masadan kalkmasını fırsat bilen Ş.K., önceden hazırladığı uyuşturucu maddeyi genç adamın bira şişesine döktü. Uyuşturucu karıştırılan birayı içen Ç., bir süre sonra uyuşmaya başlayıp bayıldı. Beklediği anı yakalayan Ş.K. birkaç kez kontrol ettiği gence bayıldığından emin olduktan sonra tecavüz etti. Olayın ardından kendine gelen E.Ç. hemen polisi aradı. İşyerine gelen polis ekipleri, Ş.K.'yi gözaltına alırken, E.Ç.'yi hastaneye götürdü.

"UYANDIĞIMDA ACI HİSSETTİM"

Hastanede yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ile bayıltılarak tecavüze uğradığı belirlenen E.Ç., polise verdiği ifadesinde, "Çalıştığım ilk gündü. Bu günü birlikte erkek erkeğe alkol alarak kutlayalım dedi. Alkol içtiğim sırada birden başım döndü, bayılmışım. Kendime gelmeye başladığımda makatımda acı hissettim, tecavüze uğruyordum. Karşı koymaya çalışsam da ellerimi tutup ağzımı kapattı. Olay bittikten sonra kaçmak istedim ama dükkandan çıkmama izin vermedi. Ben de üst kata kaçıp telefonla polisi aradım. Bana bunu yaşattığı için ondan şikayetçiyim" dedi. Yaptıklarını kabul eden ve geceyi karakolda geçiren Ş.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanmak üzere savcılığa sevk edildi.