Kanalda ölmek üzereyken kendisini kurtaran genç ile kardeş oldu

BUGÜN NELER OLDU

Olay, 13 Haziran günü Gazipaşa bulvarına paralel akan DSİ sulama kanalında meydana geldi. Yüzünü yıkamak için eğilen Erdem, ayağı kayınca suya düştü. Yaklaşık 17 dakika akan suda sürüklendikten sonra bir mucize yaşandı. O sırada oradan geçen Mertcan Ceylan, gözünü kırpmadan suya atladı. Yüzme dahi bilmeyen Ceylan, suyun dibine dalıp Erdem'i ayaklarından yakalayarak su yüzeyine çıkarmış, yaklaşık 30 saniye sonra gelen ambulansa alınan Erdem kurtarılmıştı. Bilinç kaybı yaşayan ve iki kez kalbi duran Erdem, ambulanstaki görevlilerin yaptığı kalp masajıyla yaşama döndü. 15 günü yoğun bakım olmak üzere 17 gün tedavi gördükten sonra mucize eseri hayata tutunan Erdem, taburcu olur olmaz kahramanı Mercan Ceylan'ı ziyaret etti.Mertcan ve Davut'un buluşması duygusal anlara sahne oldu. Birbirine sarılıp el ele tutuşan gençler daha sonra olay yerine gitti. Mertcan Ceylan olayı anlatırken, Davut Erdem olan bitenin ayrıntılarını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Bağrışmaları duyup kanal başına geldiğini belirten Ceylan, "Suyun içinde birinin sürüklendiğini görünce, hemen atladım. Yüzme bilmiyorum ama el yordamıyla çıkardım. Bacaklarından yakalayıp kıyıya çektim. Bizimkilerin yardımı ile kanaldan çıkardık. Bir hayat kurtardığım için mutluyum. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Biz artık kardeş gibi bir şey olduk. Duygularımı tarif etmek imkansız" dedi. Kendisini kurtaran Mertcan'ın hakkını nasıl ödeyeceğini bilemediğini söyleyen Davut Erdem, "Gözümü açtığımda hastanede yoğun bakımdaydım. Mertcan'a ne kadar teşekkür etsem az. Doktorklarım 17 dakika suda kalan birinin yaşamasının mucize olduğunu söyledi. Suyun soğuk olması sayesinde, beynin kendini koruduğunu düşünüyoruz. Biz artık Mertcan ile kardeşiz" diye konuştu.Oğlunu kurtaran Ceylan'ı öperek teşekkür eden anne Muhabbet Erdem (55), "Allah bin kere razı olsun. O da artık benim bir oğlum oldu. Onu kurtardığı için binlerce şükürler olsun, çok mutluyuz, sevinçliyiz. Mutluluğumuzdan ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Sanki oğlum yeniden doğmuş gibi oldu" ifadelerini kullandı. Baba Burhanettin Erdem ise şöyle konuştu: "Benim 9 oğlum, 3 kızım var. Artık Mertcan da benim bir oğlum oldu. Önce Allah'ın izni, sonra Mertcan'ın cesareti ve doktorların çabasıyla oğluma yeniden kavuştum."