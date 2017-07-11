Kazanın ardından şoka sürücüye esnaftan yardım

BUGÜN NELER OLDU

Kaza, merkez Çukurova İlçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen bir aracın sürücüsü tarafından taciz edilip sıkıştırılan Ezgi Ç., yönetimindeki 01 CBB 27 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek, yol kenarında park halindeki 01 BC 362 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle hasar gören araçtan çıkan genç kadının yardımına yoldan geçenler koştu. Çevre esnafı gözyaşlarına boğulan kadını sandalyeye oturtup, su verip sakinleştirmeye çalıştı. Çağrılan ambulansla Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi'nde götürülerek tedaviye alındı.Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken onu sıkıştıran sürücünün bulunması için güvenlik kameraları da dahil çalışma başlatıldı.