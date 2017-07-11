Sabancı ailesine resmen vâris oldu

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Merhum Hacı Ömer Sabancı'nın 38 yıl önce vefat eden en büyük oğlu İhsan Sabancı'nın biri resmi, diğeri gayri resmi eşinden olan iki kızının miras için 2003'te başlattığı hukuk mücadelesi Yargıtay ilamıyla son buldu. İhsan Sabancı'nın evlilik dışı kızı olduğunu ileri süren Sevilay Sabancı Çınar'ın Sabancı ailesine mirasçı olmak için 14 yıl önce başlattığı hukuk savaşı sonuçlandı. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, 26 Nisan'daki ilamında, Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 4 yıl önce verdiği "Sevilay Sabancı Çınar Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçısıdır" kararını kesin olarak onadı. Kesinleşen kararla birlikte, Hacı Ömer Sabancı için 1966'da Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği veraset ilamı iptal oldu. Adana 4. Sulh Mahkemesi Şevket, Erol, Türkan, Ömer Metin, Dilek, Sevil, Özcan, Ömer, Şahin Zeynep, Faruk Selami, Burak Selami, Demet (Çetindoğan), Nazmiye Sevda, Demir, Serra, Güler, Yakup, Sevgi, Murat ve Nur Sabancı'dan (Düvenci) oluşan Sabancı ailesine son olarak Sevilay Sabancı Çınar'ı da mirasçı olarak ekledi. Yargıtay'ın kesinleşmiş ilamının ardından, mahkemenin, Sabancı ailesinin mallarının tespitini ve buna bağlı olarak yeni bir mal paylaşımı yapması bekleniyor. Bu mallar arasında Sabancı ailesine ait Atlı Köşk, Akbank ve Bossa hisseleri, Sabancı Müzesi'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına yayılan menkul ve gayrimenkuller bulunuyor.Sevilay Sabancı Çınar'ın avukatı Dr. Mehmet Çağrı Bağatur, "Sevilay Hanım'ın mirasçılığı tüm yargı aşamalarından geçerek kesinleşti. Hacı Ömer Sabancı'ya ait malvarlığının ve değerinin tespiti için bilirkişi incelemeleri sürüyor. Bossa hisseleri ve Adana'daki taşınmazlar için açılan davalar sonunda ortaya çıkacak olan değerlerin dava tarihi itibariyle Sevilay Sabancı Çınar'a miras payı oranında faiziyle birlikte tazminat olarak ödenmesi söz konusu olabilecek. Her ne kadar bir kısım davalılar, Sevilay Sabancı'nın miras haklarını yalnızca kendi kardeşlerinden isteyebileceği yolunda bir savunma yapmış iseler de, müvekkilimin açtığı tüm davalarda ister hep birlikte isterse ayrı ayrı her bir davalıdan miras haklarının tamamını istemek ve almak hakkı bulunmaktadır" dedi.Sevilay Sabancı Çınar, İhsan Sabancı'nın, Nevin Tenik'ten olan en küçük kızı. Evli ve iki çocuk annesi Sevilay Sabancı Çınar, Adana'da yaşıyor. Çınar, dünyaya geldikten bir ay sonra dedesi Hacı Ömer Sabancı hayatını kaybetti.