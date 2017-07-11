Sürpriz yumurtada uyuşturucu servisi

İstanbul'da ilçe ilçe seri uyuşturucu operasyonlarına başlayan Narkotik Polisleri, Eyüp, Kartal ve Küçükçekmece'deki 4 farklı operasyonda çok sayıda bonzai imalathanesine baskın yaptı. 8 kilogram bonzai, 5 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 350 gram bir kilo 350 gramı toz esrar, 43 kilogram da hint keneviri olmak üzere piyasa değeri 5 milyon lira olan toplam 60 kilogram uyuşturucu bulundu. Bir adreste dünyaca ünlü sürpriz yumurtalar (40 adet) içerisinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlendi. Sokak satıcılarının gençlere uyuşturucu maddeleri, çikolatanın içerisinden çıkan ve içlerinde oyuncaklar bulunan bu yumurtalarla sattıkları belirtildi. İçerisinde uyuşturucu maddeler bulunan sürpriz yumurtalar, uyuşturucu ve kimyasal maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Bonzai imalathanelerinde 'ev yapımı bonzai'nin hazırlanışında kullanılan 17 kilogram 'aseton' maddesi de ele geçirildi. Son bir aydaki operasyonlarda gözaltı sayısı 190'a çıktı.

İstanbul genelinde uyuşturucu satıcıları ile bonzai imalathanelerine ilçe ilçe seri operasyonlar düzenleyen Narkotik Polisleri; son olarak Eyüp, Kartal ve Küçükçekmece'deki dört ayrı operasyonda çok sayıda bonzai imalathanesine baskın yaptı. Uyuşturucu madde imal edilen ve uyuşturucu madde ticareti yapılan bazı adreslere de operasyon düzenlendi. Son aylarda özellikle kullanan gençlerin cadde ve sokaklarda benzer görüntüler oluşturmasına yol açan ve sık sık gündeme gelen öldürücü sentetik uyuşturucu madde bonzainin ana hedef olduğu eş zamanlı operasyonlara özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri Figo, Maya, Fırtına ve Gold da katıldı. Bazı adreslere kapılar koçbaşı ile kırılarak girildi.





43 KİLO HİNT KENEVİRİ BULUNDU



Adreslerde aseton ve fare zehiri başta olmak üzere farklı öldürücü kimyasal maddeler ile sentetik uyuşturucu bonzai imal edildiği ve torbacı olarak adlandırılan sokak satıcıları tarafından söz konusu bonzai maddelerinin satışa sunulduğu tespit edildi. Baskın yapılan adreslerde yaklaşık 8 kilogramı sentetik uyuşturucu olan bonzai, 5 kilo 300 gramı eroin, 1 kilo 350 gramı toz esrar, 43 kilogramı da hint keneviri olmak üzere toplam 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 5 bin 390 adet uyuşturucu hap ile basılan bnzai imalathanelerinde 'ev yapımı bonzai'nin hazırlanışında kullanılan 17 kilogram 'aseton' maddesi de bulundu. Uyuşturucu madde tartımında kullanılan iki adet hassas terazi, iki adet silah, 61 adet mermi de ele geçirildi. Adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan ve bazıları uyuşturucu imal edebilen 8 şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Baskın yapılan adreslerde bulunamayan iki firari şüpheli ise İstanbul Narkotik Masası tarafından aranıyor.





Bir adreste dünyaca ünlü çikolata sürpriz yumurtalar (40 adet) içerisinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlendi. Sokak satıcılarının gençlere uyuşturucu maddeleri, çikolatanın içerisinden çıkan ve içlerinde oyuncaklar bulunan bu yumurtalar ile sattıkları belirtildi. İçerisinde uyuşturucu maddeler bulunan sürpriz yumurtalar, uyuşturucu ve kimyasal maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.



GÖZALTI SAYISI 190'A YÜKSELDİ



İstanbul Narkotik Polisleri'nin son bir ayda ilçe ilçe düzenledikleri seri baskınlar kapsamında 18 farklı ilçede yaptığı gözaltı sayısı son operasyonlarda birlikte 190'a yükseldi. Son bir ayda düzenlenen seri operasyonlarda; 42'si sentetik uyuşturucu bonzai olmak üzere toplamda 144 kilogram uyuşturucu madde ve ev yapımı bonzai hazırlanışında kullanılan fare zehiri, sinek ilacı, florosan tozu, aseton, tiner ve böcek ile bazı tarım ilaçları başta olmak üzere çok sayıda öldürücü kimyasal madde ele geçirildi. Soruşturmalar kapsamında incelemelerin sürdüğü ve tespit çalışmalarına devam edildiği belirtildi.