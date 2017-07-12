Bir ‘baba çınarı’ kaybettik

Devlet sanatçısı Fikret Hakan, önceki gece saat 02.00 sıralarında akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak'tı Fikret Hakan'ın. 23 Nisan 1934'te Gaffar ve Fatma Belkıs çiftinin çocuğu olarak Balıkesir'de doğdu. Annesi başhemşire, babası edebiyat öğretmeniydi. Baba, Galatasaray Lisesi'ne atanınca aile de İstanbul'a taşındı. Fikret Hakan lisede okurken gazeteciliğe başladı. 'Üç Güvercin' adlı operette palyaço rolüyle Ses Tiyatrosu'nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. Adını değiştirip Fikret Hakan yaptı. 1952'de 'Köprüaltı Çocukları' filmiyle sinemaya geçti. 204 film ve 28 dizide oynadı. 1970'li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 'Üç Arkadaş' ve 'Keşanlı Ali Destanı'yla büyük üne kavuştu. 'Paralı Askerler' filmi çekilirken Hollywood'dan aldığı teklifi reddederek Türkiye'ye döndü. 1998'de Kültür Bakanlığı'nca verilen "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı. Kariyeri sorulduğunda, "Babıali, tiyatro ve beyaz perde" diyerek yanıt veriyordu. Fikret Hakan, Yeşilçam'ın sıkıntılı dönemlerinde Marmaris'e taşınarak, 1980'lere kadar burada yaşamını sürdürdü. Menajer Süheyl Atay, Fikret Hakan için bugün saat 14.00'te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde tören düzenleneceğini duyurdu. Sanatçının cenazesi Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
TİYATROCU, JÖN VE YAZARDI
1965'te Keşanlı Ali Destanı, 1968'de Ölüm Tarlası, 1971'de Hasret filmiyle Antalya
Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 1997'de de 34. Antalya Film Şenliği'nde, "Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. 2009'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden fahri doktorluk unvanı aldı. 2012'de Engelsiz Yaşam Vakfı'nca "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü" aldı. Sinema dünyasından sayısız ödülü olan sanatçının, "Tellak Ali" (1953) ve "Hamal'ın Uşakları" (1997) isimli öykü kitaplarının yanı sıra "İnce Müzikli Otobüsler" ve "İmbikçi Duvar" ismini verdiği iki de şiir kitabı bulunuyor.
BAKAN AVCI MESAJ YAYIMLADI
KÜltür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da Fikret Hakan'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Türk tiyatrosunun, Türk sinemasının usta oyuncusu Fikret Hakan, oyunculuğunun yanı sıra senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sanat dünyamıza çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Kültür Bakanlığımız tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanının yanı sıra pek çok seçkin ödülün de sahibi olan Fikret Hakan, rol aldığı her eserde büyük bir başarıyla çizdiği unutulmaz karakterlerle millî hafızamızda, sinema, tiyatro ve televizyon tarihimizde çok seçkin bir yer edinmiştir. Sevgili Fikret Hakan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."
SANATÇI DOSTLARI ANLATTI: USTAMIZDI, DUAYENDİ...
Fikret Hakan'ın meslektaşları, usta oyuncunun ardından duygu dolu mesajlar paylaştı
Cüneyt Arkın:
Duyunca, can evimden vuruldum. Kanadı kırık bir kuş gibi düştüm yere, çırpındım. O, benim öz ağabeyimdi. "Arkadan vurulan kovboydu", öyle derdi kendine. Kocaman bir yiğitti o. Sette onu gördüm mü huzur ve güven duyardım. O, Türk Sineması'nın "en baba" direklerinden biriydi.
Filiz Akın:
Sinemaya başladığımda, ikinci filmde (Battı Balık'ta tanıdığım) birlikte rol aldığımız Fikret Hakan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hep deniyor ya "Git gide ıssızlaşıyor Yeşilçam!" diye... "Güle güle" büyük usta...
Selma Güneri:
Sinemamızda gelmiş geçmiş en büyük aktörlerdendi. Hatta dünya çapındadır. Çünkü yabancılarla film çeken birkaç aktörden biriydi. Ondan oyunculukla ilgili çok şey öğrendim.
Selda Alkor:
Fikret abi çok özel bir insandı. Sinemaya adım attığım ilk filmde birlikte oynamıştık. İlk sinema dersimi ondan aldım. Gerçek bir duayen ve müthiş bir oyuncuydu. Sinema önemli bir adamını kaybetti.
Ayşegül Aldinç:
Ustam Fikret Hakan da veda etmiş bize. Çok üzgünüm.
Hülya Koçyiğit:
Her yeni
oyuncu gibi kendisinden
çok fazla şey
öğrendiğim, herkesin
derin bir sevgi ve
saygıyla yaklaştığı
usta oyuncu Fikret
abim... Mekânın
cennet olsun...