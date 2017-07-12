Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.







BÖLGELERDE HAVA DURUMU





MARMARA BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu geçecek.





EGE BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.





AKDENİZ BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.





İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.





BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu geçecek.





ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu geçecek.





DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.





GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.





BAZI İLLERDE HAVA DURUMU





İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu. (32)





ANKARA: Az bulutlu ve açık. (34)





İZMİR: Az bulutlu ve açık. (35)





Antalya: Az bulutlu ve açık. (38)





ADANA: Az bulutlu ve açık. (36)





SAMSUN: Parçalı bulutlu. (28)





ERZURUM: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. (31)





DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık. (41) (ANKA)





(HM/GO)