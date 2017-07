Kız kardeşini ve eniştesini öldüren sanık: Bana tuzak kurdular

BUGÜN NELER OLDU

Olay, 6 Kasım 2015'te Kemalpaşa ilçesi Vali Kazım Dirik Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Gülten Foçadan (45), eşi Sedat Foçadan (51) ve iki çocuğuyla birlikte babalarından miras kalan evdeki bazı eşyaları almak için gitti. Evin anahtarı olmadığı için eşi Sedat ve oğlu M.F. (15), kırık pencereden içeri girdi. Sedat Foçadan, içeriden keser ile kilidi kırmak istedi. Bu sırada evin anahtarı bulunan emekli banka müdürü Ahmet C. (56) de geldi. Kapıyı açan Ahmet C., içeride bulunan eniştesi ve yeğeni ile karşılaştı. Daha sonra evin içine giren kız kardeşi Gülten Foçadan ve Sedat Foçadan'a ateş etti. Karı koca olay yerinde yaşamını yitirirken, vücuduna üç kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Selin Foçadan hastaneye kaldırıldı. M.F. yara almadı. Kaçmak isteyen Ahmet C., polis tarafından olay yeri yakınında yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, Ahmet C. hakkında, 'kardeşi kasten öldürme', 'kasten öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması için dava açtı.İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen 6'ncı celseye tutuklu yargılanan sanık Ahmet C., sanık avukatı Mustafa Kemal Çankırı, müşteki Selin Foçadan ile müşteki avukatı Selim Şirin katıldı. Bu celsede esasa ilişkin savunmalarını yapacaklarını ancak elde olmayan sebeplerden dolayı bu imkanlarının ortadan kalktığını belirten sanık avukatı Mustafa Kemal Çankırı, "Sanığın tahliyesine yönelik taleplerimizi bildireceğiz. Deliller toplanmıştır. Yüklenen suçlar her ne kadar ağır olsa da sanığa yüklenen suçların vasfının sanık lehinde değişeceğini düşünüyoruz. Niteliği değişmesi muhtemel suçlarla ilgili olarak sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin tutuklamadan beklenen amacı gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Tutuklamadan beklenen amaç gerçekleştiğinden, sanığın daha fazla mağdur olmaması için tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanık Ahmet C. Savunmasında ise, "Eniştem, kız kardeşim ve yeğenlerim bana tuzak kurmuşlardır. Yeğenlerim duruşmalarda doğruyu anlatmamıştır. Bana tuzak kurmasalar bu olay meydana gelmezdi. Olay sırasında korku ve panik eşiği aşıldığı için bun bu eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldım" dedi.Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı Eylül ayına erteledi.