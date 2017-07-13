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Kızını rahatsız eden genci vurdu!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.7.2017 16:03 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 16:38
Kızını rahatsız eden genci vurdu!

Burdur'da terzi 50 yaşındaki Mehmet K., daha önce kızını rahatsız ettiği için şikayetçi olduğu 21 yaşındaki Şükrü Ayhan Tarım'ı tabancayla yaraladı.

Burdur Berberoğlu Pasajı'nda terzilik yapan Mehmet K., Sabah saatlerinde işyerine gelen Şükrü Ayhan Tarım ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K. yanındaki ruhsatsız tabancayla Tarım'ın ayaklarına 4 el ateş etti. Her iki bacağından yaralanan Şükrü Ayhan Tarım ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Mehmet K.'nin kızını rahatsız ettiği için Şükrü Ayhan Tarım hakkında daha önce savcılık ve emniyete şikayet dilekçesi verdiği belirtildi.

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Kızını rahatsız eden genci vurdu!
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