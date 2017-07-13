Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? - İşte heyecanla beklenen 2017 Kurban Bayramı tarihi

Tatil planları yapan milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Her sene kutlanan ve müslüman alemi için çok önemli olan Kurban Bayramı tarihi Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile açıklandı. ''Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?'' sorusu da cevabını bulmuş oldu. Peki 2017 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte tüm detaylar...



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?



Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bu yıl Kurban Bayramı, 1-4 Eylül tarihleri arasında eda edilecek. Böylece 4 gün resmi tatil olarak kabul edilecek.



KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

İlk kurban

Kur'an-ı Kerim'de yazan bilgilere göre ilk "kurban" tecrübesi Hz İbrahim zamanına uzanmaktadır Allah'a oğlu olması için yakaran Hz İbrahim'in "oğlu olması halinde onu Allah'a kurban edeceğini" söylemesi üzerine kendisine yapılan büyük bir imtihan olarak karşımıza çıkmıştır ilk "kurban" Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle tasfir edilmektedir:

"İbrahim 'Ey Rabbim, bana iyilerden (bir oğul) ihsan et' dedi Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik Oğlu yanında koşacak çağa gelince, 'Ey oğlum, ben seni rüyamda boğazladığımı gôrüyorum, bir düşün, ne dersin ?' dedi (İsmail) Babacığım, sana ne emrolunuyorsa yap İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın' dedi Her ikisi de Allah'a teslim oldular (Allah'ın emrine boyun eğdiler) İbrahim, oğlunu şakağı üzerine yatırdı Biz de ona şöyle seslendik: 'Ey İbrahim, rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı' Dedik ve ona (İsmail'e karşılık ) büyük bir kurbanlık fidye verdik Kendisine sonradan gelenler için de iyi bir nam bıraktık Selam olsun İbrahim'e İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz Çünkü 0, bizim mümin kullarımızdandır"

Görüldüğü üzere, Hz İbrahim oğlu yerine kendisine gönderilmiş olan kurbanlık hayvanı kesmiştir Böylelikle de Allah için "insan kurban etmek" gibi kötü bir alışkanlığın önüne geçilmiş, Allah için "kurban kesmek" adeti de günümüze kadar ulaşmıştır

İlk Kurban Bayramı

Kurban Bayramı islami kaynaklara göre ilk kez 624 yılında Medine'de, Hz Muhammed'in müslüman cemaate kıldırdığı "ilk kurban bayramı namazının" ardından vermiş olduğu hutbede kurban kesmenin faziletlerinden bahsetmesi, Allah'a adanarak kesilecek kurbanın kazandıracaklarını açıklaması ile beraber kutlanmıştır Bu tarihten sonra da bu gelenek bayram şeklinde süregelmiştir Hz Muhammed kendisi de ilk Kurban Bayramı'nda 2 kurban kestirmiştir Bunlardan bir tanesinin duasını: "Allah'ım! Bu senin birliğine ve senden bana gelenlere şehâdet eden bütün ümmetim namınadır" şeklinde yaparken diğerinin duasını: "Allah'ım! Bu da, Muhammed ve Muhammed'in ev halkı içindir" şeklinde yapmıştır Bu da aslında kurbanın hem toplumsal hem de bireysel bir yön taşıdığına en güzel örnektir

Kurban Bayramı, müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram olarak da tanımlanabilir

TATİL GÜNÜ 6 VEYA 10 GÜN OLABİLİR

Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması ve arife gününün tam gün ilan edilebilmesi, bu konuyu gündeme taşındı. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. Eğer, hükümet tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilme durumu söz konusu olursa, Kurban Bayramı tatili 10 günü bulabilecek.

BAYRAMDA İNDİRİMLİ ULAŞIM

Bayramda vatandaşların aile, akraba ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi ve bayramda özel araç kullanımının azaltılmasının amaçlandığı uygulama ile; 1 - 4 Eylül arasında Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

Ayrıca ilk, orta ve liselerin açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü de 06.00-14.00 saatleri arasında İstanbuldaki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet verecek. 18 Eylül'de İstanbulda 5 bin 771 okulda, 2 milyon 689 bin 988 öğrenci ile 142 bin 524 öğretmenin ders başı yapacak. Alınan kararla okulun ilk günü vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe ek yük getirmemesi amaçlanıyor.