Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 13 Temmuz 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 508'inci hafta çekilişi yapıldı. Süper Loto sonucuna göre bu haftanın kazandıran numaraları; 24, 27, 28, 36, 39 ve 40 oldu. Süper Loto sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 438 bin 999 lira haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 438 bin 999 lira 71 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 12 bin 437'şer lira, 4 bilen 2 bin 581 kişi 186 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 53 bin 185 kişi 15 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 758 bin 774 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 270 bin 885 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 710 bin 616 lira 49 kuruş kamuya aktarılacak.