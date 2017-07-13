Uyuşturucu hap dolu pipetleri koşu bandına saklamışlar

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine bir kamyoneti takibe aldı.

Çok sayıda ekip tarafından takip edilen araç kent merkezinde durduruldu. Araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına alan ekipler, kamyonetin kasasındaki 2 koşu bandında arama yaptı.

Aramalara katılan narkotik dedektör köpeğinin koşu bantlarının yürüyüş parkurlarına tepki vermesi üzerine, ekipler cihazların bu bölgelerini keserek açtı.

Detaylı aramada yürüyüş bantlarının parkurlarına zulalanmış, içerisi uyuşturucu hap dolu çok sayıda pipet olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından tek tek çıkartılan pipetlerin içinde yaklaşık 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Suriye uyruklu zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, zanlıların uyuşturucu hapları Arap ülkelerine göndermeyi amaçladığı öğrenildi.