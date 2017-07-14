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5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.7.2017 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 10:05
5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturdukları apartmanın 5'inci katından düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Kızılpınar Mahallesi Saygın Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ecrin Ç.(9), henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden toprak zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hemen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Ecrin Ç., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Ecrin Ç.'nin cansız bedeni ise otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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