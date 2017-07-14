5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Kızılpınar Mahallesi Saygın Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ecrin Ç.(9), henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden toprak zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hemen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan
Ecrin Ç., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Ecrin Ç.'nin cansız bedeni ise otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.