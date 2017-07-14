88 yaşındaki kayıp adamdan 50 gündür haber alınamıyor

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Şah İsmail Çelik, tatil için 50 gün önce Elazığ'a, sonra Tunceli'ye gitti. Çelik'in kızı, babasına 24 Mayıs 2017 tarihinde 'Tunceli'ye geçiyorum' demesinden sonra bir daha ulaşamaması üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kayıp olan Çelik'e ulaşmak için güvenlik güçlerinin araması sürerken, Tunceli İl Afet Acil Durum Müdürlüğü de çalışma başlattı. Arama kurtarma ekipleri, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesi'nde yakınları bulunan Çelik'i, çevre köylerde arama çalışmasına başladı. Bölgede 7 köyü tek tek gezen ekipler şu ana kadar Çelik'e ulaşamazken, görenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.Babasının kaybolmasıyla ilgili bilgi veren Sevgi Çelik, "Babam Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşıyor. Tatil için 22 Mayıs'ta Elazığ'a, ardından da Tunceli'ye geçmiş. En son 24 Mayıs'ta Elazığ'dayken görüştük. Tunceli'ye gideceğini söyledi. Kendisinden o günden bu yana haber alamıyoruz" dedi.Babasıyla ilgili Akpazar Jandarma Karakolu'na kayıp başvurusunda bulunduklarını belirten Çelik, şu ana kadar babasına ulaşamadıklarını söyleyerek, görenlerin kendilerine veya güvenlik güçlerine ulaşmasını istedi.