Cinayet sanığı kuzenler birbirlerini suçladı

(Soldaki: Deniz Tekin, Sağdaki: Cem Atalmış)

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet ve Deniz Tekin, maktulün eşi Esma ve ağabeyi Alpay Atalmış ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Mehmet Tekin savunmasında, cinayeti kuzeninin işlediğini ileri sürdü.

Mehmet Tekin

Olay günü yaşananlara ilişkin bazı iddialarda bulunan Tekin, şöyle devam etti:

"Deniz beni 'bir işim var' diyerek olay yerine götürüp bıraktı. Daha sonra bir arabayla geldi. Arabanın içinde Deniz ile tanımadığım Cem Atalmış vardı. Arabadan inerlerken Cem, 'param nerede lan?' diye bağırdı. İkisi boğuşmaya başladı. Şoka girdim. Yere çöktüm. İki el silah sesi duydum. Gözlerim kapalı olduğu için kimin ateş ettiğini görmedim. Gözümü açtığımda Deniz elindeki sopayla Cem'in kafasına vuruyordu. Ben olaya karışmadım. Olay yerinden ayrıldık. Üç gün sonra tekrar gittik. Deniz, araçtan çıkarttığı kazmayla mezar açtı. Hatta kazmayı bana uzattı, korktuğum için bir kere kazdım. Sonra 'ne olacaksa olsun' diyerek bıraktım. Deniz, mezarı açtıktan sonra Cem'i gömdü. Deniz kaçınca ben de adliyeye gidip olanları anlattım."

"BİR SAAT CESEDİ BAŞINDA AĞLADIM"

Deniz Tekin ise Atalmış ile 2-3 yıldır tanıştığını, maktulün çok iyi bir insan olduğunu belirtti.

Kuzeni Mehmet'in tefecilere olan borcunu ödemek için Cem'i öldürdüğünü ileri süren Tekin, şunları kaydetti:

"Bir müteahhitle Cem ağabeye ev almak için görüşüyordum. Mehmet Tekin bu görüşmeye şahit olmuştu. Cem ağabeye ev sorununun bitmesi için mimara 100 bin lira vermemiz gerektiğini söyledim. O sırada Mehmet de yanımdaydı. Maktul parayı ayarlama peşindeydi. Cem ağabey beni aradı, ben de mimarın bizi beklediğini söyledim. Beni alıp Mehmet'in beklediği olay yerine gittik. Aracın tamponu sürtünce ben araçtan inip baktım. Daha sonra oradan yola bakma bahanesiyle oradan uzaklaştım. Planımıza göre Mehmet parayı alıp oradan gidecekti. Cem ağabey beni aradı, 'Deniz burada orman görevlisi var, yol kapalı diyor, dön geri gidelim' dedi. Mehmet, kendisini orman görevlisi olarak tanıtmış. Biz tam arabaya binerken Mehmet, Cem ağabeyin kafasına sopayla vurdu. İki el de ateş etti. Bir saat cesedi başında ağladım. Mehmet arabayı didik didik aradı, parayı bulamayınca, 'Ben boşuna mı öldürdüm, arabada para yok' dedi ve ağladı."

Mahkeme Başkanı, Deniz Tekin'e polisteki ifadesinde Cem Atalmış'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiğini hatırlatması üzerine ise sanık, "Ben o zaman Mehmet'in samimi ifade vereceğini düşündüğüm için olayı çelişkili anlattım. Şimdiki ifadem doğrudur. Plan tamamen Mehmet'e aittir. Ben kesinlikle sopa ile vurmadım, ateş etmedim." iddiasında bulundu.

Maktulün eşi Esma Atalmış ise ev almak için eşinin sanık Deniz Tekin'e 140 bin lira para verdiğini belirterek, "Eşim her parayı verişinde Mehmet motosikletle aşağıda bekliyordu. Eşimi 1,5 yıl önce öldürmeyi planlamışlar." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Adana'da oto kiralama işi yapan Cem Atalmış, 21 Mart'ta kaybolmuş, otomobili 23 Mart'ta Hadırlı Mahallesi Mezarlığı civarında terk edilmiş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan Mehmet Tekin'in ifadesinin ardından Atalmış'ın cesedi Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunmuştu. Şüpheli Mehmet Tekin'in kuzeni Deniz Tekin de Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakalanmıştı.