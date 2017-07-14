Demokrasi nöbetlerine devam...

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, etkinlikler ve nöbetler yurdun dört bir yannıda devam ediyor.Rabia Meydanı'nda toplanan binlerce kişi demokrasi nöbeti tuttu, şehitler için namaz kılıp dua etti. Şanlıurfa'nın Hilvan ve Ceylanpınar ileçelerinde de 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz'da şehit düşenler için toplu dua edildi.Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent meydanında etkinlik düzenlendi. Uşak Belediyesi önünde akşam ellerinde bayraklarla toplanan kalabalık yürüyüşe geçti.Demokrasi nöbetinin ikinci gününde Demokrasi Meydanı vatandaşlarla dolarken, Kuran okunarak, dualar edildi.Büyükşehir Belediyesi, şehitler anısına profesyonel futbol takımları arasında turnuva düzenlenecek. Turnuvaya Alanyaspor, Akhisar Belediyespor, Altınordu F.K., Kayserispor ve Konyaspor futbol takımları katılacak. Girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşmalar Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.Yalova Valiliği tarafından Sugören Köyü Höyük Tepe mevkisinde 15 Temmuz Destanı Hatıra Ormanı oluşturuldu. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, "15 Temmuz ve bütün şehitlerimizin adını burada yaşatacağız" dedi.Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin anısına anıt yapıldı. Anıt alanında şehitleri temsilen seramikten yapılmış 249 şakayık çiçeği bulunuyor.