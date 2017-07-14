Engelli Bahar'dan haber alınamıyor

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nin Karşıyaka Mahallesi'nden,10 gün önce kayısı toplama işinde çalışmak için Malatya'nın Akçadağ İlçesi'ne giden 7 çocuklu Aydın ve Göçer Korkmaz kızları zihinsel engelli kızları Bahar, geçen pazartesi günü çadırdayken ortadan kayboldu. Bahar'ın uzun süre çadıra dönmemesi üzerine, durumu jandarmaya bildiren Korkmaz çifti, mevsimlik işçi olarak çalıştıkları Akçadağ'dan ayrılarak, Şanlıurfa'da dönüp kızlarını aramaya başladı.





Kızının hayatından endişeli duyduğunu belirten Aydın Korkmaz, "Biz bahçede kaysı toplamak için sabah erken saatlerinde kaldığımız çadırdan ayrıldık. Kızım engelli olduğu için o çadırda tek başına kalmıştı. Kaysı toplama işinden döndüğümüzde kızımın kayıp olduğunu gördük. Tüm aramalara rağmen bulamadık. Ben işi gücü bırakıp kızımı her yerde arıyorum" dedi.



Kızının bulunmasını isteyen Göçer Korkmaz ise, "Engelli kızımın bulunması için her tarafa başvurduk ama bir sonuç alamadık. Kızımın hayatında endişe ediyorum. Allah rızası için kızıma gören varsa bize ya da jandarmaya haber versin. Biran önce yavruma kavuşmak istiyorum. Onun hayatında endişe ediyorum" şeklinde konuştu.