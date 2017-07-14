İETT'den, 15 Temmuz anma etkinlikleri için metrobüs düzenlemesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa geçişler, Cumartesi günü saat 12:00'den itibaren geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar – Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu – Söğütlüçeşme metrobüs hatları; Pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü'ne gelerek E karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme – Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak.
Ring sefer yapılacak güzergahlar;
Üsküdar Marmaray – Fıstıkağacı – Bağlarbaşı - Capitol ring seferler
Üsküdar – Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler
Ayrılıkçeşme Marmaray – Karacaahmet – Zeynep Kamil – Capitol ring seferler
Uzunçayır -E5 - Altunizade ring seferler
Libadiye Alvarlızade Camii kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler
15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar;
130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy
11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar
15ÇK Güzeltepe – Kısıklı - Kadıköy
15F Beykoz – Kadıköy
KM11 Aydınlı TOKİ – Ahmet Yesevi – Kartal Metro - Cevizli
KM29 Yenişehir – Marmara Ünv. Hst. – Kartal Metro
25G Sarıyer - Taksim
40 Rumeli Feneri – Garipçe - Taksim
336E Sultançiftliği - Eminönü
28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş
37YT Alibeyköy - Beyazıt
87 Topkapı – Edirnekapı - Taksim
65G Kağıthane – Gültepe - Şişli
142 Boğazköy – Avcılar Metrobüs