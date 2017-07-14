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İETT'den, 15 Temmuz anma etkinlikleri için metrobüs düzenlemesi

Giriş Tarihi: 14.7.2017 16:03 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 16:12
İETT'den, 15 Temmuz anma etkinlikleri için metrobüs düzenlemesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında; 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı olacağından İETT bazı hatlarda düzenlemeler yaptı. Ayrıca belirlenen noktalardan ring seferleri yapılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa geçişler, Cumartesi günü saat 12:00'den itibaren geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar – Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu – Söğütlüçeşme metrobüs hatları; Pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü'ne gelerek E karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme – Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak.

Ring sefer yapılacak güzergahlar;

Üsküdar Marmaray – Fıstıkağacı – Bağlarbaşı - Capitol ring seferler
Üsküdar – Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler
Ayrılıkçeşme Marmaray – Karacaahmet – Zeynep Kamil – Capitol ring seferler
Uzunçayır -E5 - Altunizade ring seferler
Libadiye Alvarlızade Camii kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler

15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar;

130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy
11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar
15ÇK Güzeltepe – Kısıklı - Kadıköy
15F Beykoz – Kadıköy
KM11 Aydınlı TOKİ – Ahmet Yesevi – Kartal Metro - Cevizli
KM29 Yenişehir – Marmara Ünv. Hst. – Kartal Metro
25G Sarıyer - Taksim
40 Rumeli Feneri – Garipçe - Taksim
336E Sultançiftliği - Eminönü
28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş
37YT Alibeyköy - Beyazıt
87 Topkapı – Edirnekapı - Taksim
65G Kağıthane – Gültepe - Şişli
142 Boğazköy – Avcılar Metrobüs

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İETT'den, 15 Temmuz anma etkinlikleri için metrobüs düzenlemesi
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