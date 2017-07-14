İhanet gecesini unutmayacaklar

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce İstasyon Parkı'nda müzeye dönüştürülen alan, 15 Temmuz gecesi yaşananları ölümsüzleştirdi. Ziyaretçiler, gezi süresince yaşanan olayları yüzlerce telefon, tablet, televizyon ve güvenlik kamerasından izleyerek, bu süreçte yaşananları tecrübe etme imkanı buluyor. Dört ayrı bölümden oluşan müzede, TRT'deki korsan bildiri yayını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasıyla halkı sokağa davet etmesi, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi, tankların köprüyü kapatması, savaş uçakları ve helikopterlerin bombardımanı ile darbenin bastırılması sürecinde kaydedilen görüntülere yer veriliyor. Müzenin son bölümünde ise demokrasi uğruna can veren şehitlerin fotoğrafları yer alıyor. Müzenin dış cephesinde de yine şehitlerin isimleri yazıyor. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak gerektiğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yaşamak ve yaşatmak için buradayız. Gün olur asra bedel diyoruz, gün olur ömre bedel, işte 15 Temmuz için bu başlıkla hareket ediyoruz" dedi.Darbe girişimi gecesi Türkiye genelinde büyük bir destan yazıldığını söyleyen Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise, "Öyle bir gece yaşadık ki 300 bin kardeşimizle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Gazi şehrin evlatları, torunları olarak biz, Türkiye genelinde büyük bir yürek, büyük bir imanla yazılan destanın Gaziantep ayağını yaşadık" şeklinde konuştu. Ziyaretçilerden Hüseyin Demir, müzede çok fazla görselin bulunduğunu ifade ederek, "Buraya geldiğimiz zaman o anı adeta yeniden yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe gecesini unutmak istemeyen herkesi buraya davet ediyorum" dedi.