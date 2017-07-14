Son dakika... Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Son gelişme! İstanbul'a batıdan gelen yağmur bulutları geçtiği yere çok etkili yağış bırakıyor. Karabulutlar sabahı akşama çevirdi Günlerdir devam eden sıcak havanın ardından bugün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Kentin çeşitli ilçelerinde yer yer etkili olan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kısa süreli etkili olan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmura yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara koşarak korunmaya çalıştı

Saat 10.00 İstanbul'da gündüz geceye döndü

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Tekirdağ, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39