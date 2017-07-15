Bulduğu silahla kendini vurdu

Olay, akşam saatlerinde Kasım Usta Sokak'ta otomobil tamiri bulunan Erol O.'ya ait iş yerinde meydana geldi. Erol O., çırağı Eren G. ile birlikte 34 K 9980 plakalı hasarlı otomobilin tamirini yapmaya başladı. Eren G., iddiaya göre söktüğü sürücü koltuğunun altında tabanca buldu. Elinde aldığı tabancanın ateş alması sonucu Eren G., kasığından yaralandı. İş yerindekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Eren G.'yi ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Eren G., ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Eren G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sahibi ile iş yeri sahibi Erol O.'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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