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Bulduğu silahla kendini vurdu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.7.2017 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 10:04
Bulduğu silahla kendini vurdu

Kastamonu'nun İnebolu İlçesi'nde, otomobil tamiri dükkanında çalışan 15 yaşındaki Eren G., sürücü koltuğunun altında bulduğu tabancanın ateş alması sonucu kendini vurdu. Kasığından yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kasım Usta Sokak'ta otomobil tamiri bulunan Erol O.'ya ait iş yerinde meydana geldi. Erol O., çırağı Eren G. ile birlikte 34 K 9980 plakalı hasarlı otomobilin tamirini yapmaya başladı. Eren G., iddiaya göre söktüğü sürücü koltuğunun altında tabanca buldu. Elinde aldığı tabancanın ateş alması sonucu Eren G., kasığından yaralandı. İş yerindekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Eren G.'yi ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Eren G., ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Eren G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sahibi ile iş yeri sahibi Erol O.'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bulduğu silahla kendini vurdu
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