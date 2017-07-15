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Fuhuştan yakalanan kadın: Gözaltına alınmaktan bıktık...

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.7.2017 10:08 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 11:06
Fuhuştan yakalanan kadın: Gözaltına alınmaktan bıktık...

Konya’da para karşılığı anlaştıkları erkeklerle ilişkiye girdikleri öne sürülen 10 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların, ’Gözaltına alınmaktan bıktık. İşimizi yapamıyoruz’ diyerek polislere sitem ettikleri görüldü.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınların, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklıkÿcaddeleri ile Meram İlçesi Furkan Dede caddesine çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.

Yapılan fiziki takibin ardından harekete geçen polis, düzenledikleri operasyonla 10 kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Kadınların, 'Gözaltına alınmaktan bıktık. İşimizi yapamıyoruz' diyerek polislere sitem ettikleri görüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar hakkında işlem başlatıldı.

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Fuhuştan yakalanan kadın: Gözaltına alınmaktan bıktık...
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