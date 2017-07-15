Halk dün gece de meydanlardaydı

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlenirken, bazı bölgelerde vatandaşlar demokrasi nöbetine başladı. Esenler'de de "Direniş ve Diriliş Yürüyüşü" düzenlendi. Metris Kışlası'na yapılan 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan başlayan yürüyüşe katılan on binlerce vatandaş, 2016 metre uzunluğunda dev Türk Bayrağı'nı taşıdı.

15 Temmuz'un simge isimlerinden Şerife Boz'un kamyonundan açılan dev Türk Bayrağı, vatandaşlar tarafından Dörtyol Meydanı'na götürüldü.

15 Temmuz Kadıköy Platormu'nca Kadıköy Belediyesi'nin yanındaki meydanda anma programı düzenlendi.

Kısıklı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte ise üzerinde "15 Temmuz'u unutmayacağız" yazılı tişörtler giyen vatandaşlar parkta nöbet tuttu. Burada kurulan platformda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Kısıklı Parkı'nda vatandaşlara yemek dağıtılarak, semaverle çay ikram edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nce de Milli Birlik Yürüyüşü düzenledi. Küçükköy Meydanı'ndan Gaziosmanpaşa Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşe, gaziler ve şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz resim sergisi açıldı. Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz nöbeti Kirazlı Metro etkinlik alanında gerçekleşti. Programın dördüncü gününde binlerce vatandaş ilçenin 7 noktasından kortejler halinde yürüyerek Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanında bir araya geldi.

Küçükçekmece'de demokrasi nöbetlerinin ikinci gününde on binler Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda buluştu. Programa, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Metin Karakaş, MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaş Çolak, 15 Temmuz gazileri, şehit aileleri, sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çengelköy gazileri de 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralandıktan sonra kaldırıldıkları Mediva Hospital Çengelköy Hastanesi'nin acili önünde bir araya gelerek nöbet tutmaya başladı.