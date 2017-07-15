Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri, 17 Temmuz Pazartesi gününden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Pazartesi günü Marmara'nın batısında, Salı günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde Pazartesi ve Salı günleri mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.





Hafta başında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.