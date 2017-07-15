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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşüyor...

ANKA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.7.2017 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 10:56
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava raporuna göre, önümüzdeki hafta başından itibaren ülkenin kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalıyor, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri, 17 Temmuz Pazartesi gününden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Pazartesi günü Marmara'nın batısında, Salı günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde Pazartesi ve Salı günleri mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.



Hafta başında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşüyor...
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