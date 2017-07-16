Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen "15 Zirvede 15 Demokrasi Ateşi" programı kapsamında dağcılar, Ilgaz Dağı Küçük Hacet Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Kastamonu ve Çankırı olmak üzere çift taraflı yapılan tırmanışta dağcılar, 5 saatin ardından Batı Karadeniz'in en yüksek noktalarından 2 bin 546 rakımlı Küçük Hacet Zirvesi'ne ulaştı. Dağcılar, zirvede büyük Türk bayrağı açtı. Etkinliğin sonunda Kastamonu ekibi, Çankırı ekibine Türk bayrağını teslim etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Alp Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'dan 15 dağcı olarak tırmanışa katıldıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Leyla Gürbüz ise 15 Temmuz şehitlerini anmak adına Ilgaz Dağı Küçük Hacet Zirvesi'ne tırmandıklarını belirtti.

Ilgaz Dağı'nda olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Gürbüz, "Bugün burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Doğanın içinde huzur var. Bence herkesin doğanın içinde bulunması gerekiyor." dedi.

Tırmanışa Trabzon'dan katılan Ali İmamoğlu, Ilgaz Dağı'nın Batı Karadeniz'in en yüksek dağı olduğuna anlatarak, "15 Temmuz gibi Türk halkının baskıya inat ettiği, zincire vurulmaya inat ettiği bir günün anlamına yönelik yapılmış olması, tırmanışı daha etkili hale getiriyor. 57 yaşındayım. 1998 yılından beri dağcılık ile uğraşıyorum." diye konuştu.

Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (ÇANDAK) üyesi Feza Tiryaki de tırmanışa Türkiye'nin değişik illerinden dağcıların katıldığını belirterek, Kastamonu ve Çankırı'yı görmek isteyenleri bölgeye beklediklerini söyledi.