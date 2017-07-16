Gazi Çengelköy’de gazilerle yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Birlik Yürüyüşü'ne 15 Temmuz'un en önemli noktalarından biri olan ve gazi unvanı alan Üsküdar'ın Çengelköy Mahallesi'nden başladı. Sabancı Polis Merkezi'nde görevli polisler ile vatandaşların tarihi direnişine sahne olan mahalledeki şehit yakınları ve aralarında kendisi de gazi olan Mahalle Muhtarı Can Cumurcu'nun de yer aldığı gaziler, Başbakan Yıldırım'a eşlik etti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları ve milletvekilleri de yürüyüşte yer aldı.Yürüyüşe başlamadan önce vatandaşlara kısa bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "Gelecek için, istiklal için, istikbal için, bir daha terör örgütlerinin darbecilerin bu ülkede herhangi bir kalkışmaya cesaret edememeleri için, birlik için, beraberlik için, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için hep beraber yürüyoruz arkadaşlar" dedi.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız da Kısıklı'dan vatandaşlarımızla gelecek ve programımıza başlayacağız. 15 Temmuz, Türkiye'nin karanlıktan aydınlığa çıktığı ikinci kurtuluş mücadelesidir. 15 Temmuz'u ne unutacağız ne unutturacağız. Türkiye'de, başka yerde tek bir alçak FETÖ'cü hain kalmayıncaya kadar bu mücadele milletle el ele kol kola devam edecek" ifadesini kullandı.Başbakan Yıldırım daha sonra Milli Birlik Yürüyüşü'ne katılarak anma töreninin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyüşe devam etti. Vatandaşlar Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulunurken, bazıları da fotoğraf çektirmek için yanına geldi. Yürüyüşte sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "İdam isteriz" sloganları atıldı.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve eşi Selçuk Bayraktar da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki "Milli Birlik" yürüyüşüne katıldı. Çift, köprüde birlikte yürürken çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımlarında da "15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda" olduklarını belirtti.İstanbulBüyükşehir Belediyesi önünde 15 Temmuz gecesi G-3 mermisi ile yaralanan belediyenin muhasebe müdürü Nebahat Topaloğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde düzenlenen '15 Temmuz Destanı' etkinliğine koltuk değneği ile katıldı. Etkinliklerde Türkiye'nin birçok yerinden gelen yüzbinlerce kişiyi görünce bir yıl önceye döndüğünü ve gururlandığını söyleyen Gazi Nebahat Topaloğlu "Meydandaki kalabalık karşısında sözler hafif kalır, sadece hissedilir"dedi. Topaloğlu duygularını şöyle anlattı: "O gece Türk milletinin vatanını kolay kolay kimseye kaptırmayacağını gösterdik. Yaralandıktan sonra çalışamadım. Kendimi, göğsünde G-3 mermisi ile yaşayan Metin Doğan'ın kurduğu 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'ne adadım. Gönüllü olarak uykusuz, dinlenmeden 15 Temmuz'u anlatıyorum. Bu bizim için ilahi bir duygudur.15 Temmuzdarbe girişimi sırasında şehit olan Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş, hayatını kaybettiği Türk Telekom binasının önünde anıldı. Mete Sertbaş'ın yakınları, meslektaşları ve sevenleri, şehidin hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktıktan sonra Acıbadem Muhtarlığı'na sloganlar eşliğinde yürüdü. Anma programına, şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş ve kızı Selin Sertbaş, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş vatan için katlanılan ölüm kadar onurlu ve şerefli bir ölümün olmadığını belirterek "Eşimle gurur duyuyorum" dedi.Çengelköy gazileri Fatih Kolcu (28) ile Abdullah İlker Hergin (24), vuruldukları Çengelköy Karakolu önünde 1 yıl sonra buluştu. Bacağı ile kasığından yaralanan ve halen tedavisi süren Hergin'in koltuk değneklerinden kurtulduğu ve yürümeye başladığı görüldü. Ellerinde Türk bayrağı ile yürüyüşe katılan gazilere Çengelköy halkı da büyük ilgi gösterdi.SABAH