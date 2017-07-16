Lunaparkta feci kaza!

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hızırağa Mahallesinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Elma kurdu olarak bilinen eğlence treni, arka vagonunun piminin çıkması sonrası yaptığı geri hareketle devrildi. Kazada oğlu Y.İ. ile aynı vagonda olan V.İ., M.E., B.E., Y.İ. yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan V.İ., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Babası ile aynı vagonda olan Y.İ.'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Lunaparkta aynı vagonun ön kısmında olan Mehmet isimli bir kişi, hastanede İHA'ya yaşanılan korku dolu anları şöyle anlattı: "Çocuklar ve gençler için bilinen tren boşa çıktı ve geri geri gitti. Vagon geri düştü. Çok da yaralı var. Benim çocuğum da yaralandı. Acil serviste bekliyorum" dedi.